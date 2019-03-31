Лос-Анджелес, США, 31 марта, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» нанес разгромное поражение игрокам «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Встреча проходила на площадке «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 132:108 (29:29, 36:23, 28:31, 39:25) в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча оказался разыгрывающий гостей Джордан Кларксон, который смог набрать 26 очков за игру.

Самым результативным у победителей стал Монтрезл Харрелл, набравший 23 очка в матче. Ещё 22 очка набрал коллега Харрелла по команде Шай Жильжо-Александер. Кроме того, Джамайкл Грин оформил в игре дабл-дабл с 18 очками и 10 подборами.

Отметим, по итогам игры «Клипперс» с соотношением побед/поражений 46−31 расположился на шестом месте западной конференции НБА. «Кливленд» с показателем 19−58 находится на предпоследнем, четырнадцатом месте востока, уже потеряв возможность выхода в плей-офф.