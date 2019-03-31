Нашвилл, США, 31 марта, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс» оказались сильнее в противостоянии с командой «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Игра проходила на льду «Бриджстоун-арены» в Нэшвилле и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей голы на счету оформившего в матче дубль Кэма Аткинсона (1-я и 36-я минуты), Давида Савара (16-я), Оливера Бьоркстранда (20-я) и Буна Дженнера (34-я).

У их соперников шайбами отметились Виктор Арвидссон (9-я в меньшинстве) и Филип Форсберг (33-я).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свой счет в матче четыре результативные передачи, теперь в активе игрока 83 (27 шайб + 56 результативных передач) очка. Его российский же коллега по клубу вратарь Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам, это 35-я победная игра голкипера.

Отметим, по итогам игры «Коламбус» с 92 очками в активе, находящийся на восьмой строчке восточной конференции НХЛ, продолжает сражаться за место в плей-офф. «Нэшвилл» с 94 очками находится на четвертом месте запада и уже гарантировал себе путевку в плей-офф.