Лилль, Франция, 31 марта, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Страсбург» победил в серии послематчевых пенальти команду «Генгам» в финальном матче Кубка французской лиги.

(сс) Guiggz Кубок французской лиги

Игра, проходившая на стадионе «Пьер-Моруа» города Вильнёв-д'Аск, завершилась в серии пенальти со счетом 4:1.

Это четвертый Кубок французской лиги в истории «Страсбурга». Ранее клуб стал его обладателем в 1964 году — когда разыгрывался первый Кубок. Также команда дважды выходила в финал турнира (1997, 2005 годы) и оба раза выигрывала трофей.

Для «Генгама» это первый выход финал данного турнира.

Отметим, лидером по количеству выигранных Кубков французской лиги является клуб «Пари Сен-Жермен», становившийся обладателем этого трофея шесть раз.