«Страсбург» переиграл «Генгам» и стал обладателем Кубка французской лиги
Лилль, Франция, 31 марта, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Страсбург» победил в серии послематчевых пенальти команду «Генгам» в финальном матче Кубка французской лиги.
(сс) Guiggz
Кубок французской лиги
Игра, проходившая на стадионе «Пьер-Моруа» города Вильнёв-д'Аск, завершилась в серии пенальти со счетом 4:1.
Это четвертый Кубок французской лиги в истории «Страсбурга». Ранее клуб стал его обладателем в 1964 году — когда разыгрывался первый Кубок. Также команда дважды выходила в финал турнира (1997, 2005 годы) и оба раза выигрывала трофей.
Для «Генгама» это первый выход финал данного турнира.
Отметим, лидером по количеству выигранных Кубков французской лиги является клуб «Пари Сен-Жермен», становившийся обладателем этого трофея шесть раз.