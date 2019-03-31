Камышлов, Свердловская область, 31 марта, 2019, 07:00 — ИА Регнум. В Свердловской области город Камышлов остался без водопроводной воды. На насосной станции произошла авария — затопило два канализационных насоса, сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

AVSVEK Камышло. Станция

Насосы вышли из строя. Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных, а также 22 социальных объекта из которых 12 детсадов, шесть школ, хирургическое отделение горбольницы и т.д.

Вечером 30 марта на месте ЧП работали 21 человек, были задействованы пять единиц техники. Рабочие откачивали воду. Повреждённое оборудование предстоит отремонтировать.

В мэрии обещают организовать при необходимости подвоз воды. Впрочем, у населения поблизости есть колонки с питьевой водой, которыми можно пользоваться, а также скважины и колодцы.