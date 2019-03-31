Тампа, США, 31 марта, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» нанес выездное поражение команде «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Michael Miller Александр Овечкин

Игра проходила на льду «Амали-арены» в Тампе и закончилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей три игрока оформили в матче дубль — Никлас Бекстрём (8-я и 28-я минуты), Ти Джей Оши (11-я, 17-я в большинстве) и российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (55, 57). Российский же коллега Овечкина по клубу Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи в матче. Ещё одна результативная передача на счету российского защитника американского столичного клуба Дмитрия Орлова.

У их оппонентов шайбы на счету Джонатана Миллера (38-я), Тайлера Джонсона (44-я) и российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова, удачно реализовавшего большинство под занавес матча (60-я). Еще один российский игрок команды «Тампа» Михаил Сергачев отметился в игре голевой передачей.

Отметим, оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф. «Тампа» с 122 очками является лидером турнирной таблицы восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» там же на третьей строчке, его отрыв от второй позиции, на которой находится команда «Бостон Брюинз», теперь составляет одно очко.