Менло-Парк, США, 31 марта, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Компания Facebook намерена усовершенствовать технологии для борьбы с контентом, содержащим сцены насилия, и пропагандой ненависти в социальной сети после того, как в новозеландском Крайстчерче был совершен теракт. Об этом говорится в письме операционного директора компании Шерил Сандберг, опубликованном в New Zealand Herald.

(сс) Simon Facebook

После стрельбы в мечетях меры будут приняты в трех направлениях. Администрация соцсети ужесточит правила использования прямых трансляций Facebook Live, примет дальнейшие меры по борьбе с проявлением ненависти и окажет поддержку сообществу Новой Зеландии.

Так, компания вкладывает средства в исследования, которые позволят быстро выявлять и предотвращать распространение роликов, содержащих насилие. Для обнаружения групп, пропагандирующих ненависть, задействуют инструменты искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в двух мечетях в Крайстчерче произошла стрельба. Погибли 50 человек, еще 50 получили ранения. Власти Новой Зеландии сочли произошедшее терактом. Обвинения в массовом убийстве предъявлены 28-летнему Брентону Тарранту. Атаку на одну из мечетей Таррант снимал на видео и транслировал в интернет.

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