Бильбао, Испания, 31 марта, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг завоевал российский спортсмен, уроженец Башкирии Давид Аванесян. Боксер одолел на турнире в Бильбао испанца Кермана Лехаррагу.

Скриншот страницы www.instagram.com/p/BojXgU0nD9h/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Давид Аванесян. Скриншот страницы в Instagram

Аванесян отправил соперника в нокаут в девятом раунде 12-раундового поединка. В феврале 2018 года он лишился титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв литовскому боксеру Эгидиюсу Каваляускасу.

Всего на счету 30-летнего боксера 24 победы с 12 нокаутами, три проигрыша и один поединок, завершившийся ничьей. С 2014 года Аванесян выступает за пределами России. Для 27-летнего Лехарраги поражение стало первым после 27 побед с 22 нокаутами.

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