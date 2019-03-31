Москва, 31 марта, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Жители Москвы еженедельно сообщают о десятках встреч с дикими лисами. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает радиостанция «Говорит Москва».

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«У лис какое-то нашествие в последние два года. Каждую неделю где-то по сорок обращений по поводу лис», — сказал Кульбачевский.

Чаще всего лис видят на юге и юго-востоке мегаполиса, их встречают в пределах МКАД. Люди либо жалуются, либо боятся диких животных, либо, напротив, просят лисам помочь. Некоторые горожане считают, что встреча с дикими лисами ненормальна и просят власти обратить внимание, добавил он.

Кульбачевский объяснил, что на фоне климатических изменений животные мигрируют. В городе сократилось количество ворон, крыс, бездомных собак и кошек, однако кормовая база осталась.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Курчатовском районе Курской области из-за бешеной лисы на два месяца ввели карантин. В том же месяце случай бешенства лисы был зафиксирован в Жиздринском районе Калужской области.

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