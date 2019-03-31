Иерусалим, 31 марта, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Пять ракет были запущены по израильской территории из сектора Газа. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба Армии обороны Израиля.

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В граничащем с палестинским анклавом региональном совете Эшколь сработали сирены ПВО. Вслед за этим военные идентифицировали запуски пяти ракет из сектора Газа.

О пострадавших и разрушениях из-за пуска ракет не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта семеро палестинцев были ранены в ходе очередных беспорядков на границе сектора Газа и Израиля. В приграничных протестах участвовали 800 человек.

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