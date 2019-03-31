Оттава, 31 марта, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Семилетний мальчик пережил нападение двух пум на острове Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CTV.

(сс) Saguaro National Park Пума

Инцидент произошел вечером 29 марта в парке города Лэйк-Ковичан. Ребенок получил травмы головы, шеи и рук и был госпитализирован на вертолете. Мэр города Род Питерс заявил, ссылаясь на слова сопровождавшей мальчика девушки, что с ребенком «будет всё в порядке».

Отмечается, что сотрудники природоохранного ведомства прочесали парк и нашли двух молодых, весьма истощенных пум. Они предположили, что голод вынудил животных напасть на ребенка, хотя обычно такое поведение им несвойственно. Животных уничтожили.

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