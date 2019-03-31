Братислава, 31 марта, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова. Об этом говорится в сообщении словацкой избирательной комиссии.

(сс) Slavomír Frešo Зузана Чапутова

По итогам обработки данных с 96,8% избирательных участков Чапутова набрала 58,3% голосов. У её соперника, заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича — 41,7% голосов.

Явка составила около 42%. В Словакии зарегистрировано около 4,5 млн избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом туре президентских выборов, которые состоялись 16 марта, Чапутова набрала 40,3% голосов, а Шевчович — 18,7% голосов. Второй тур выборов потребовался, так как никто из претендентов не набрал более половины голосов избирателей.

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