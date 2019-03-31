Киев, 31 марта, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Патрулирование автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) перед началом президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ

Накануне выборов СБУ переведена на усиленный режим несения службы. К патрулированию улиц и объектов транспортной инфраструктуры приступили сотрудники спецподразделения «А».

Глава ведомства Василий Грицак рассказал о привлечении боевых машин и беспилотных летательных аппаратов. Он выразил уверенность, что выборы пройдут «цивилизованно и спокойно», и заявил, что любые возможные провокации будут немедленно пресечены.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине состоятся президентские выборы. На высший пост в государстве претендуют 39 человек. В «день тишины» 30 марта полиция получила почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

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