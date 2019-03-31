Брюссель, 19 февраля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. «Гибридная война уже идет, а СМИ и интернет — ее оружие», — к такому выводу пришли в Европарламенте во время дискуссии с должностными лицами ЕС и НАТО, «борющимися с пропагандой», сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 февраля, в пресс-службе Европарламента. Участники дискуссии призвали власти ЕС выделять больше средств ЕС на «борьбу с российской пропагандой», однако заодно они отметили, что главное оружие — «правда и прозрачность».

Руководитель Подразделения восточной стратегической коммуникации Европейской службы внешних действий (East StratCom) Гил Портман подчеркнул необходимость лучше объяснить политику ЕС жителям Восточной Европы, поощрять плюрализм СМИ, транслирующих на русском языке, бороться с дезинформацией, а заодно укреплять восприятие проблемы среди граждан ЕС, так как «дезинформация приходит в наш дом». По словам докладчика, техника дезинформации — «постоянно по множеству каналов повторять ложь, представлять неточные или выдуманные цитаты и даже создавать теории заговора». В качестве примеров он привел «ложную информацию о распятом на Украине ребенке или изнасилованной в Кельне русской девочке».

«Гибридная война, иными словами, война дезинформации, уже идет, и мы не можем в ней сдаться», — отметил Портман. Он добавил, что бюджет коммуникации ЕС «намного меньше, чем у Кремля», который может в год выделять на нее более 600 млн евро, поэтому ЕС сам не будет учреждать телевизионные станции, но уже создал русскоязычный сайт. Докладчик признался, что до сих пор коммуникация ЕС на русском языке была недостаточной. В качестве «хорошего примера» Портман привел Прибалтику, «укрепляющие русскоязычные трансляции». Русскоязычные жители стран ЕС должны почувствовать себя полноценными гражданами ЕС, отметил Портман.

Временный директор Центра информации НАТО в Москве Роберт Пшель призвал отделять политику от простых жителей России, которые сами «являются жертвами огромной пропаганды». Все же НАТО «не будет бороться пропагандой с пропагандой», а будет стремиться «раскрыть правду» (необходимо отметить, что Пшель неоднократно на публичных мероприятиях заявлял, что НАТО пропагандой не занимается, при этом неоднократно указывал, какие СМИ в России, по его мнению, «достойны» чтения, а какие — нет — прим. ИА REGNUM). «Например, эта организация распространила спутниковые фотографии, опровергающие утверждения России, что на Украине нет ее войск», — сказал Пшель. В свою очередь докладчик отметил, что лучший способ помочь странам Восточной Европы — помочь им проводить реформы.

Эксперт основанного в Риге Центра компетенции стратегической коммуникации НАТО Винета Меконе сказала, что распространяемая Россией дезинформация поощряет недоверие к НАТО и ЕС в странах Восточной Европы. Она упомянула созданную в России «доктрину Герасимова», утверждающую, что границы мира и войны исчезают, а война все больше становится гибридной и информационной.

По словам депутата Европарламента Яромира Штетина (Европейская народная партия, Чехия), необходимо выделить больше средств на европейские структуры, борющиеся с пропагандой. Его коллега по партии Майкл Гахлер (Германия) предложил создать европейский русскоязычный телеканал, который был бы «свободен от пропаганды». Иоан Мирцеа Пасцу (Социалисты и демократы, Румыния) заявил, что в первую очередь «мы должны общаться с жителями стран ЕС, так как политиков и общество России убедить трудно».

В западных СМИ также полно неправды, поэтому «мы должны быть скромными», сказала Еуген Фреунд (социалисты и демократы, Австрия). В свою очередь члены фракции Европейских единых левых Хавьер Косо Пермуй (Испания) и Сабина Лосинг (Германия) напомнили, что НАТО «также нападал и убивал людей, включая журналистов, а Саддам Хусейн был ошибочно обвинен в хранении оружия массового поражения».

Джоффри Ван Орден (Европейские консерваторы и реформисты) призвал лучше контролировать борьбу ЕС и НАТО с пропагандой, также уделять больше внимания соседним странам. «Мы должны показать гражданам России, что ЕС и НАТО не настроены против них, а хорошие отношения послужат их же интересам», — отметил Дору-Клаудиан Фрунзулика (Социалисты и демократы, Румыния).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поставленной в ЕП в пример Прибалтике последовательно отключают российское телевидение за отличную от официальной позиции этих стран трактовку событий. Также преследуются негосударственные СМИ на русском языке, а вместо них создаются «правильные СМИ» на русском. Российским средствам массовой информации не позволяют работать на местах, не выдавая аккредитаций, а журналистов выдворяют как нежелательных лиц с последующим запретом въезда в ЕС.