Звёздный городок, Московская область, 31 марта, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Самолет Ту-204−300, предназначенный для транспортировки космонавтов к месту старта, передан в эксплуатацию авиаотряду Центра подготовки космонавтов. Видеокадры приземления самолета на аэродроме под Москвой публикует телеканал «Звезда».

A.I Турбина самолёта Ту-204-300

На видео самолет, окрашенный в белый и синий цвет, садится на летное поле и движется по рулежной дорожке. На фюзеляж красной краской нанесена надпись «Центр подготовки космонавтов».

Самолет назван именем советского конструктора Сергея Королева.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Центре подготовки космонавтов получили произведенный в Ульяновске самолёт Ту-204−300, оснащённый специальными каютами для космонавтов. Он будет доставлять экипажи Международной космической станции на космодромы Байконур, Восточный и Куру, а также эвакуировать участников орбитальных полетов с мест посадки.

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