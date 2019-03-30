Киев, 31 марта, 2019, 02:57 — ИА Регнум. Санкции против названия «Россия» предложили ввести на Украине. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского президента Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной. Именно такое написание нужно использовать в СМИ, книгопечатании, документообороте и других областях, полагает он.

По данным на начало суток 31 марта, петицию поддержали 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта власти Украины добавили 17 российских изданий в список литературы, запрещённой к распространению на территории страны. В черном списке оказалось, в частности, одно из изданий романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в предисловии к которому упомянуты режиссер Юрий Кара и актеры Николай Бурляев и Валентин Гафт. Эти деятели культуры, полагают в Киеве, «угрожают национальной безопасности Украины».

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