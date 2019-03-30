На Украине предложили наказать Россию правописанием
Киев, 31 марта, 2019, 02:57 — ИА Регнум. Санкции против названия «Россия» предложили ввести на Украине. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского президента Петра Порошенко.
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной. Именно такое написание нужно использовать в СМИ, книгопечатании, документообороте и других областях, полагает он.
По данным на начало суток 31 марта, петицию поддержали 20 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта власти Украины добавили 17 российских изданий в список литературы, запрещённой к распространению на территории страны. В черном списке оказалось, в частности, одно из изданий романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в предисловии к которому упомянуты режиссер Юрий Кара и актеры Николай Бурляев и Валентин Гафт. Эти деятели культуры, полагают в Киеве, «угрожают национальной безопасности Украины».
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