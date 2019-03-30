Киев, 31 марта, 2019, 02:42 — ИА Регнум. Имущество украинской певицы Анны Корсун, известной как Maruv, украли в международном аэропорту «Борисполь» под Киевом. Об этом артистка рассказала в Instagram Stories.

Цитата из видео MARUV – Siren song. Фінал. Національний відбір на Євробачення-2019 пользователя UAПерший. youtube.com Номер от MARUV

Своих подписчиков певица предупредила, что багаж при вылете из «Борисполя» стоит тщательно паковать, иначе сумки могут вскрыть. Корсун рассказала, что у нее украли бижутерию, приняв её за драгоценности.

Подобные инциденты в международном киевском аэропорту случаются регулярно, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Maruv победила в украинском национальном отборе и должна была выступать на «Евровидении-2019», однако отказалась от контракта из-за прописанных в нем условий. Кроме того, певицу раскритиковали на родине из-за её гастролей в России.

Читайте также:

Отказавшаяся участвовать в «Евровидении» певица Maruv приехала в Россию

Певица Maruv передумала болеть за Сергея Лазарева на «Евровидении»