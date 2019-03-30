Москва, 31 марта, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Решение о самоликвидации принято движением «Открытая Россия» на конференции в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

ИА REGNUM Михаил Ходорковский

Организация ликвидируется ради защиты активистов, пояснила пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич. Она отметила, что активисты движения подвергаются преследованию, с точки зрения организации — незаконному.

Безопасность людей — важнее, подчеркнула Грязневич.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Генеральная прокуратура РФ признала «Открытую Россию», созданную в 2016 году, нежелательной организацией в связи с подстрекательством к протестным выступлениям и деятельностью, направленной на дестабилизацию политической обстановки в стране.

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