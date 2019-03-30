Киев, 31 марта, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Список украинских граждан, не подлежащих уголовному преследованию, якобы переданный генпрокурору Юрию Луценко американским послом Мари Йованович, опубликовал депутат Верховной рады Сергей Мельничук на своей странице в Facebook.

(сс) Coentor «Некоторые более равны». Граффити. Скотный двор Дж. Оруэлла

«Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор», — написал под фотокопией списка Мельничук.

Список включает 13 имен. Это депутаты Верховной рады Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Березенко и Сергей Пашинский, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, судья Конституционного суда Александр Пасенюк, кандидат в президенты Анатолий Гриценко, певец Святослав Вакарчук, журналист Дмитрий Гордон и бывший глава администрации президента Украины Борис Ложкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил от посла США в Киеве Мари Йованович список неподсудных лиц, однако отверг саму идею отказа от судебных действий в случае, если совершено преступление. В американском представительстве опровергли утверждения Луценко и заявили, что они направлены на дискредитацию Йованович.

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