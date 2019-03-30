В Париже задержаны десятки участников акции протеста
Париж, 31 марта, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Парижские правоохранители задержали 32 участника протестной акции «желтых жилетов». Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.
Данные приводятся по состоянию на 17:00 по местному времени (19:00 мск) 30 марта. На фоне манифестаций меры безопасности в Париже были усилены.
Так, все подозрительные люди на улицах подвергались досмотру. Стражи порядка провели почти 12 тыс. профилактических проверок.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Париже и некоторых других французских городах прошли 20-е по счету акции «желтых жилетов», недовольных политикой правительства. По данным полиции, в Париже на улицы вышли около 4 тыс. человек, по всей стране протестующих было 33,7 тыс. человек.