Париж, 31 марта, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Парижские правоохранители задержали 32 участника протестной акции «желтых жилетов». Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Жёлтый жилет

Данные приводятся по состоянию на 17:00 по местному времени (19:00 мск) 30 марта. На фоне манифестаций меры безопасности в Париже были усилены.

Так, все подозрительные люди на улицах подвергались досмотру. Стражи порядка провели почти 12 тыс. профилактических проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Париже и некоторых других французских городах прошли 20-е по счету акции «желтых жилетов», недовольных политикой правительства. По данным полиции, в Париже на улицы вышли около 4 тыс. человек, по всей стране протестующих было 33,7 тыс. человек.