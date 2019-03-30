Москва, 31 марта, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Действиям сотрудников полиции, выезжавших на смертельное ДТП на Можайском шоссе в Москве, будет дана правовая оценка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу Москве.

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Все обстоятельства аварии, в которой погибли 35-летняя женщина и 14-летняя девочка, будут тщательно проверены. Оценка действиям полицейских будет дана по статьям 285 и 293 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями и халатности, пояснили в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на 16-м км Можайского шоссе в Москве автомобиль «Мерседес-Бенц» протаранил «Ниву», в результате чего погибли женщина и её дочь-подросток. Глава семейства получил травмы. Виновник аварии, по версии следствия, — уроженец Чечни Муслим Джамбеков, находившийся за рулем иномарки.

Известно, что с места трагедии мужчина скрылся под видом пострадавшего. Его увезла «скорая помощь». Позднее Джамбеков сдался правоохранителям и был помещен под арест.