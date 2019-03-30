Мадрид, 31 марта, 2019, 00:35 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Алавес» и «Атлетико» на стадионе «Мендисорроса» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «матрасников».

jarmoluk Футбольный мяч

В дебюте первого тайма Сауль Ньигес открыл счет, замкнув передачу Гризманна — 0:1. Через 6 минут таранный испанский форвард Диего Коста удвоил преимущество «матрасников» — 0:2. На 59-й минуте Альваро Мората довел счет до разгромного — 0:3. В конце матча Тома Партей установил окончательный счет — 0:4.

Статистика матча («Алавес"/"Атлетико»)

Удары 14/10

Удары в створ ворот 4/7

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 9/7

Поданные угловые 9/2

«Атлетико» набрал 59 очков и укрепился на второй строчке. «Алавес» с 44-мя баллами временно остался на 5-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Эли, Лагуардиа, Химо, Пинья, Гарсия, Брашанац, Хони, Гвидетти, Кальери.

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Хуанфран, Хименес, Партей, Коке, Гризманн, Сауль, Мората, Коста.

Главный арбитр матча: Марио Мелеро Лопес.

Желтые карточки: Пинья — 50, Лемар — 55, Гарсия — 56, Хуанфран — 88.

Голы: Сауль 5 — 0:1, Коста 11 — 0:2, Мората 59 — 0:3, Партей 84 — 0:4.