«Алавес» безвольно проиграл «Атлетико» в родных стенах
Мадрид, 31 марта, 2019, 00:35 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Алавес» и «Атлетико» на стадионе «Мендисорроса» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «матрасников».
В дебюте первого тайма Сауль Ньигес открыл счет, замкнув передачу Гризманна — 0:1. Через 6 минут таранный испанский форвард Диего Коста удвоил преимущество «матрасников» — 0:2. На 59-й минуте Альваро Мората довел счет до разгромного — 0:3. В конце матча Тома Партей установил окончательный счет — 0:4.
Статистика матча («Алавес"/"Атлетико»)
Удары 14/10
Удары в створ ворот 4/7
Процент владения мячом 49%/51%
Нарушения правил 9/7
Поданные угловые 9/2
«Атлетико» набрал 59 очков и укрепился на второй строчке. «Алавес» с 44-мя баллами временно остался на 5-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Эли, Лагуардиа, Химо, Пинья, Гарсия, Брашанац, Хони, Гвидетти, Кальери.
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Хуанфран, Хименес, Партей, Коке, Гризманн, Сауль, Мората, Коста.
Главный арбитр матча: Марио Мелеро Лопес.
Желтые карточки: Пинья — 50, Лемар — 55, Гарсия — 56, Хуанфран — 88.
Голы: Сауль 5 — 0:1, Коста 11 — 0:2, Мората 59 — 0:3, Партей 84 — 0:4.