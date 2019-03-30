Рим, 31 марта, 2019, 00:24 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Сампдория» и «Милан» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

F l a n k e r Флаг клуба Сампдория

Единственный мяч в первой же атаке забил французский 27-летний форвард Грегуар Дефрель — 1:0.

Статистика матча («Сампдория"/» Милан»)

Удары 16/7

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 10/10

Поданные угловые 5/10

«Милан» с 51-м баллов до конца тура остался на 4-й позиции. «Сампдория», набрав 45 очков, поднялась на 7-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Сампдория»: Аудеро, Андерсен, Сала, Колли, Мурру, Нан, Прает, Рамирес, Линетти, Квальярелла, Дефрель.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Мусаккио, Родригес, Кастильехо, Сусо, Чалханоглу, Бакайоко, Билья, Пентек.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Желтые карточки: Сусо — 15, Кастильехо — 25, Нан — 37, Бакайоко — 65, Мусаккио — 90+1.

Голы: Дефрель 1 — 1:0.