«Сампдория» добилась важнейшей победы над «Миланом»
Рим, 31 марта, 2019, 00:24 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Сампдория» и «Милан» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
Единственный мяч в первой же атаке забил французский 27-летний форвард Грегуар Дефрель — 1:0.
Статистика матча («Сампдория"/» Милан»)
Удары 16/7
Удары в створ ворот 6/2
Процент владения мячом 46%/54%
Нарушения правил 10/10
Поданные угловые 5/10
«Милан» с 51-м баллов до конца тура остался на 4-й позиции. «Сампдория», набрав 45 очков, поднялась на 7-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Сампдория»: Аудеро, Андерсен, Сала, Колли, Мурру, Нан, Прает, Рамирес, Линетти, Квальярелла, Дефрель.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Мусаккио, Родригес, Кастильехо, Сусо, Чалханоглу, Бакайоко, Билья, Пентек.
Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.
Желтые карточки: Сусо — 15, Кастильехо — 25, Нан — 37, Бакайоко — 65, Мусаккио — 90+1.
Голы: Дефрель 1 — 1:0.