Москва, 31 марта, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Пожар в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве начался из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода. Об этом сообщили представители комплекса, передает радиостанция «Говорит Москва».

(сс) Oleg Yu.Novikov Олимпийский проспект (Москва, 2009 год)

Искра попала на обшивку воздухоотвода под кровлей арены. В МЧС ранее сообщили, что, по предварительным данным, в здании случилось загорание кабеля под подвесным потолком на шестом этаже. В настоящее время восьмиэтажное здание находится на реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренные службы были уведомлены о возгорании около 18:30 мск 30 марта. Площадь пожара составила 30 кв. метров, ликвидировали его за десять минут. Пострадавших не было.

Спорткомплекс «Олимпийский» построили в Москве к Олимпиаде 1980 года. Стадион комплекса вмещает 35 тыс. зрителей, бассейн — 15 тыс. зрителей.