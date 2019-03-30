Нью-Йорк, США, 31 марта, 2019, 00:09 — ИА Регнум. «Как министр обороны я говорю, что формулу «территории в обмен на мир» я перефразировал в формулу «новая война — новые территории». Об этом заявил находящийся с официальным визитом в США министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с представителями армянской общины в Нью-Йорке сразу после встречи Пашинян — Алиев в Вене.

Нагорный Карабах

Он отметил, что армянская сторона ничего не уступит.

«Возможны компромиссы. Мы увеличим количество штурмовых подразделений, и от окопного, оборонительного состояния перейдем к увеличению подразделений, которые могут перевести военные действия на территорию противника», — сказал министр обороны Армении.

Заявления Тонояна стали предметом для обсуждения в армянской прессе и экспертных кругах.

«Слова Тонояна «новая война — новые территории» означают, что министр предупреждает Азербайджан о том, что в случае новой войны эта страна потеряет новые территории», — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Акоп Варданян.

По его мнению, слова, что уступок не будет, а возможны компромиссы, означают, что Армения не будет сдавать территории в обмен на мир.

«Вообще я не склонен всерьез воспринимать слова министров обороны. Они должны выступать с твердой риторикой. Главное, что говорят лидеры и министры иностранных дел Армении и Азербайджана», — отметил Варданян.