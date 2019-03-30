Казань, 30 марта, 2019, 23:27 — ИА Регнум. По факту вынужденной посадки вертолета Ми-2 в Татарии проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Игорь Двуреков Вертолет Ми-2

«Организована доследственная проверка, — говорится в сообщении. — Причины и подробности происшествия выясняются».

Отмечается, что вертолет МИ-2 бортовой номер 14 111, принадлежащий «Казанскому авиапредприятию», следовал по маршруту Студенц — Песчаные Ковали с целью осмотра нефтепровода. В результате ЧП никто не погиб.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 30 марта в Пестречинском районе Татарии совершил вынужденную посадку вертолет Ми-2, на борту которого находились три человека.

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