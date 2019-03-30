Санкт-Петербург, 30 марта, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Санкт-Петербург вечером 30 марта присоединился к международной экологической акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 была отключена подсветка свыше 40 исторических зданий и сооружений, хорошо знакомых не только петербуржцам, но и туристам.

Дарья Драй ИА REGNUM Телебашня и Петропавловская крепость во время Часа Земли

Благодаря тому, что в субботу в городе на Неве была ясная весенняя погода, а солнце на широте Петербурга зашло за горизонт менее чем за час до начала акции, центр Северной столицы отнюдь не погрузился во тьму и был всё так же прекрасен даже без декоративной подсветки.

Дарья Драй ИА REGNUM Телебашня и Петропавловская крепость во время Часа Земли

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость во время Часа Земли

Россия и Петербург, в частности, участвуют в этой акции в 10-й раз. Ровно в полдевятого вечера светильники были отключены у Петропавловской крепости, Эрмитажа, здания Биржи и в целом на стрелке Васильевского острова.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж во время Часа Земли

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж во время Часа Земли

Дарья Драй ИА REGNUM Кунсткамера и Дворцовый мост во время Часа Земли

На стрелке был установлен экран, на который транслировались прямые включения камер с городских объектов, присоединившихся к акции.

Тем временем без подсветки на час остались пять мостов через Неву, фасады зданий в акватории Большой Невы, Исаакиевский собор, Троицкий собор, петербургская телебашня, Дом Книги, небоскреб «Лидер-Тауэр» на площади Конституции и другие здания.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж во время Часа Земли

Дарья Драй ИА REGNUM Кунсткамера и Дворцовый мост во время Часа Земли

Присоединились к акции «Час Земли» и петербургские энергетики. Например, они отключили декоративную подсветку дымовых труб котельных в трех городских районах. А «Водоканал Санкт-Петербурга» выключил подсветку своего музейного комплекса «Вселенная Воды».

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор во время Часа Земли

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера во время Часа Земли

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж во время Часа Земли

Промышленные предприятия тоже не остались в стороне. Так, пивзавод «Балтика» на час обесточил свои корпуса, за исключением устройств, обеспечивающих безопасность и непрерывность производственного процесса.

В то же время корреспондент ИА REGNUM не заметил необычной темноты в окнах петербургских квартир. Видимо, горожане пока не слишком соотносят эту акцию со своим личным участием.

Напомним, в «Часе Земли» принимают участие более двух миллиардов людей в 188 почти двухсот странах. Выключается подсветка более 18 тыс. архитектурных памятников. Тема «Часа Земли 2019» — «Ответь за природу!».