В «Час Земли» Петербург не смог спрятать свою красоту
Санкт-Петербург, 30 марта, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Санкт-Петербург вечером 30 марта присоединился к международной экологической акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 была отключена подсветка свыше 40 исторических зданий и сооружений, хорошо знакомых не только петербуржцам, но и туристам.
Благодаря тому, что в субботу в городе на Неве была ясная весенняя погода, а солнце на широте Петербурга зашло за горизонт менее чем за час до начала акции, центр Северной столицы отнюдь не погрузился во тьму и был всё так же прекрасен даже без декоративной подсветки.
Россия и Петербург, в частности, участвуют в этой акции в 10-й раз. Ровно в полдевятого вечера светильники были отключены у Петропавловской крепости, Эрмитажа, здания Биржи и в целом на стрелке Васильевского острова.
На стрелке был установлен экран, на который транслировались прямые включения камер с городских объектов, присоединившихся к акции.
Тем временем без подсветки на час остались пять мостов через Неву, фасады зданий в акватории Большой Невы, Исаакиевский собор, Троицкий собор, петербургская телебашня, Дом Книги, небоскреб «Лидер-Тауэр» на площади Конституции и другие здания.
Присоединились к акции «Час Земли» и петербургские энергетики. Например, они отключили декоративную подсветку дымовых труб котельных в трех городских районах. А «Водоканал Санкт-Петербурга» выключил подсветку своего музейного комплекса «Вселенная Воды».
Промышленные предприятия тоже не остались в стороне. Так, пивзавод «Балтика» на час обесточил свои корпуса, за исключением устройств, обеспечивающих безопасность и непрерывность производственного процесса.
В то же время корреспондент ИА REGNUM не заметил необычной темноты в окнах петербургских квартир. Видимо, горожане пока не слишком соотносят эту акцию со своим личным участием.
Напомним, в «Часе Земли» принимают участие более двух миллиардов людей в 188 почти двухсот странах. Выключается подсветка более 18 тыс. архитектурных памятников. Тема «Часа Земли 2019» — «Ответь за природу!».