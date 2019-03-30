Токио, 30 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Частые посещения туалета ночью могут быть связаны с повышенным употреблением соли и болезнями сердца. Об этом, как передает РИА Новости, заявил кардиолог Сатоси Конно из госпиталя Розай-Тохоку в городе Сендай (Япония), выступивший на конференции JCS 2019 в Йокогаме.

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«Мы (ученые) выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме», — сказал Конно.

По его словам, специалисты пришли к такому выводу, проанализировав здоровье около четырех тысяч жителей города Ватари.

Кардиолог отметил, что те добровольцы, которые жаловались на частые ночные походы в туалет, заметно чаще страдали от гипертонии. То же было характерно и для людей, которые употребляли много соли.

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