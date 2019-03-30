Москва, 30 марта, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший 30 марта в здании спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, полностью потушен. Об этом сообщает главное управление МЧС России по столице.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Информация в экстренные службы о возгорании на 6 этаже 8-этажного здания, расположенного по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, поступила около 18:30 мск.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров, — говорится в сообщении. — Сведений о пострадавших не поступало».

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание в течение 10 минут.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: Крупный пожар произошёл на территории кондитерской фабрики в Нальчике