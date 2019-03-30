Одесса, Украина, 30 марта, 2019, 20:26 — ИА Регнум. В Одессе легковой автомобиль сбил группу сотрудников Нацгвардии Украины, заступивших на службу накануне президентских выборов в стране. Об этом 30 марта сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Опель» … сбивает трех гвардейцев… — написал Князев. — Один нацгвардиец погиб на месте, двое — госпитализированы. В «Опеле» трое травмированных».

По его словам, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ДТП, задержали водителя иномарки. Причины аварии пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 г.

Читайте также: Нацгвардия Украины потеряла в Донбассе 219 боевиков