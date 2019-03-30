Калуга, 30 марта, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Следственным подразделением УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в сфере оказания туристических услуг. Основаниями к возбуждению уголовных дел послужили обращения иностранных граждан в правоохранительные органы. Об этом сообщили 30 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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По версии следствия, имеющая отношение к управлению турфирмой ООО «Счастливый билет» женщина, взяв на себя обязательства по организации туристских услуг, заключающихся в бронировании и предоставлении авиабилетов в республики бывшего СССР, решила незаконно завладеть денежными средствами граждан. Для реализации намеченного плана и привлечения клиентов в период отпусков осуществлялась продажа дешевых авиабилетов. После того, как количество желающих приобрести путевки по привлекательной цене увеличилось в разы, подозреваемая, воспользовавшись своим служебным положением, путем обмана присвоила себе деньги трех десятков граждан одной из республик ближнего зарубежья. Сумма причиненного ущерба составила более 500 тысяч рублей. Клиенты надеялись на приятный отдых, однако получили лишь новость о том, что им были выданы подложные билеты на несуществующие авиарейсы.

По всем установленным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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