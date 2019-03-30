Мадрид, 30 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Барселона» и «Эспаньол» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сине-гранатовых».

JoJan Стадион «Камп Ноу»

На экваторе второй половины лидер сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет — 1:0. Через 18 минут Месси оформил дубль — 2:0.

Статистика матча («Барселона"/"Эспаньол»)

Удары 14/2

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 69%/31%

Нарушения правил 14/14

Поданные угловые 5/2

«Барселона» набрала 69 очков и укрепилась на первой позиции. «Эспаньол» с 34-мя баллами занял 14-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес.

«Эспаньол»: Лопес, Перейра, Росалес, Кансеко, Лопес, Педроса, Санчес, Мелендо, Рока, Гранеро, Иглесиас.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Желтые карточки: Санчес — 69, Гранеро — 73, Педроса — 87, Росалес — 90+3.

Голы: Месси 71 — 1:0, Месси 89 — 2:0.