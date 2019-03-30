Москва, 30 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон не запугает новыми ограничительными мерами Российскую Федерацию, которая не планирует сворачивать сотрудничество с законными властями Венесуэлы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление которой обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — сказала Захарова.

По ее словам, власти РФ уже «сбились со счета», фиксируя введенные против Москвы по разным поводам санкции со стороны США.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

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