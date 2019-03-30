Киев, 30 марта, 2019, 19:21 — ИА Регнум. В «день тишины» на Украине полиция получила почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Сергея Ярового.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

По его словам, с незаконной агитацией в стране связаны 79 нарушений, с подкупом избирателей — восемь нарушений, с хулиганством — два факта, с угрозой физической расправой — один.

Яровой добавил, что на территории Украины также было зафиксировано еще 69 «других» фактов.

«Все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме, — отметил Яровой. — Под охраной Нацполиции находится 29 866 комиссий».

Как передавало ИА REGNUM, 31 марта 2019 г. на Украине пройдут президентские выборы.

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