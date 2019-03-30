Москва, 30 марта, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Соколы-сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России на Смоленской площади в Москве. Об этом 30 марта сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Bernard DUPONT Сапсан

Соколы-сапсаны обитали ранее на шпиле здания МИД. После реконструкции здания специально для птиц инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем.

После возвращения птиц за ними присматривают орнитологи. Специалисты делают это дистанционно, так как у птиц начался период выведения потомства, поэтому их нельзя тревожить.

Напомним, что семейство соколов-сапсанов, поселившееся на шпиле здания МИД России привлекло к себе внимание в 2016 году. После начавшегося ремонта шпиля птицы улетели, но, по уверениям орнитологов, они обязательно должны были вернуться на прежнее место гнездовья.

Стоит отметить, что в Москве достаточно часто можно встретить диких животных в самых неожиданных местах. Так, ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении енота в одном из мусорных контейнеров в столице. Дикое животное было передано в Московский зоопарк.