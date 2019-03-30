Калуга, 30 марта, 2019, 18:57 — ИА Регнум. В реке Ока, вблизи деревни Гремячево Перемышльского района Калужской области, 29 марта около 14 часов было обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь козельского межрайонного следственного отдела СУ СК Росси по Калужской области Виктория Суконкина.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия.

По ее словам, по данному факту организовано проведение процессуальная проверки. В её рамках назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет наличия на теле погибшего повреждений криминального характера. Также проводятся мероприятия, направленные на установление личности умершего и опрашиваются очевидцы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Суконкина.

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