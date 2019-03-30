«Удинезе» уверенно обыграл «Дженоа» со счетом 2:0
Италия, 30 марта, 2019, 18:49 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Удинезе» и «Дженоа» на стадионе «Фриули» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.
В дебюте первого тайма Стефано Окака открыл счет, замкнув передачу Фофаны — 1:0. На 62-й минуте Роландо Мандрагора удвоил преимущество хозяев — 2:0.
Статистика матча («Удинезе"/"Дженоа»)
Удары 8/15
Удары в створ ворот 4/5
Процент владения мячом 39%/61%
Нарушения правил 10/11
Поданные угловые 2/5
«Удинезе», набрав 28 очков, поднялся на 15-ю строчку. «Дженоа» с 33-мя баллами остался на 13-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Удинезе»: Муссо, Трост-Эконг, Ларсен, Де Мео, Зегелар, Сандро, Фофана, Мандрагора, Окака, Де Пауль, Пуссетто.
«Дженоа»: Раду, Кришито, Ромеро, Перейра, Зуканович, Лерагер, Ролон, Радованович, Лазович, Стураро, Куаме.
Главный арбитр матча: Лука Паретто.
Желтые карточки: Ролон — 4, Ларсен — 33, Сандро — 38, Зегелар — 40, Кришито — 42, Бесса — 46, Перейра — 78.
Голы: Окака 4 — 1:0, Мандрагора 62 — 2:0.