Нальчик, 30 марта, 2019, 18:53 — ИА Регнум. В городе Нальчике произошло возгорание в здании кондитерской фабрики. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по региону в 16:58 по местному времени. Здание кондитерской фабрики расположено на улице Северная. Первоначальная площадь пожара составляла 1200 кв. метров.

В настоящее время площадь пожара возросла до 2000 кв. метров. При этом отмечается, что угрозы дальнейшего распространения пламени нет.

На месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Место происшествия оцеплено силами МВД Кабардино-Балкарии. В борьбе с огнём принимают участие 46 человек личного состава и 11 единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в металлическом ангаре на Ростовском шоссе в Краснодаре. Площадь пожара составила 700 кв. метров.