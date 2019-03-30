Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 марта, 2019, 18:35 — ИА Регнум. В Ярославской области дошкольные группы школы №3 Переславля-Залесского приостановят свою работу с 2 апреля 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Детей нечем кормить. Причина — кредиторская задолженность учреждения, которая не позволяет закупить продукты для приготовления еды для групп детского сада. 29 марта родителям выдали для ознакомления соответствующий приказ директора.

Приказ о закрытии детского сада

Судя по документу, задолженность сложилась из-за того, что бюджет не платит за питание льготников — детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. Для этих детей предусмотрена 100-процентная льгота по оплате питания.

В школе №3 детей льготных категорий особенно много, потому что в детском саду при этой школе есть специальные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, а сама школа практикует инклюзивное образование и даже заняла в 2018 году второе место на всероссийском конкурсе министерства просвещения «Лучшая инклюзивная школа России».

С 2 апреля 2019 года детский сад при школе №3 не смогут посещать ни льготники, ни дети, чьи родители полностью оплачивают питание. На условиях анонимности родители рассказывают, что история с долгами тянется уже давно, но до сих пор удавалось сводить концы с концами за счет тех детей, которые льготниками не являются. Но сейчас денег нет совсем. Питание смогут приготовить только на понедельник. Если не будут приняты срочные меры и долги не будут погашены, сад не сможет продолжать свою работу. Со своей стороны родители во второй половине дня в пятницу обратились в прокуратуру и в администрацию города.

Это уже не первый случай, когда в Переславле из-за долгов парализуется работа бюджетных учреждений. На прошедшей неделе за долги по оплате электричества был полностью обесточен каток «Ледовый», а в начале марта без света остались сельские дома культуры. Проблемы особенно обострились после слияния Переславля и Переславского района.