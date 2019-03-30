Махачкала, 30 марта, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Автодорога к трём населённым пунктам Дагестана заблокирована сошедшей снежной лавиной. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Scientif38 Лавина

Сход лавины произошёл на 17-м километре автодороги местного значения Тлярата-Гиндиб в Тляратинском районе. Информация об этом поступила в региональное управление МЧС в 15:30 по местному времени.

Сообщается, что пострадавших в результате схода лавины нет, электроснабжение в заблокированных населённых пунктах не повреждено. Объездной автодороги в отрезанные лавиной сёла нет. Имеется опасность повторного схода лавины.

В настоящий момент уточняются объёмы снежной массы. Расчистку автодороги запланировано начать 31 марта при благоприятных погодных условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 36 лавинах и камнепадах, зафиксированных в течение суток в Таджикистане. При сходе лавин и камнепадах никто не пострадал.