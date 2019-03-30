Грозный, 30 марта, 2019, 18:22 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Ахмат» и «Спартак» на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «красно-белых» со счетом 3:1.

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

В дебюте матча бразильский форвард Луис Адриано открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. Через 2 минуты Беким Балай вернул хозяев в игру, замкнув передачу Раванелли — 1:1. На экваторе второго тайма Луис Адриано оформил дубль — 1:2. В конце матча Глушаков отличился забитым мячом — 1:3.

Статистика матча («Ахмат"/"Спартак»)

Удары 12/6

Удары в створ ворот 6/6

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 15/17

Поданные угловые 5/4

«Спартак» набрал 36 очков и временно поднялся на 3-ю позицию. «Ахмат» с 27-ю баллами остался на 9-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Плиев, Семенов, Швец, Уциев, Шиманьски, Исмаэль, Раванелли, Балай, Иванов.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Боккетти, Комбаров, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ташаев, Зе Луиш, Адриано.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Желтыекарточки: Семенов — 6, Зе Луиш — 16, Плиев — 18, Боккетти — 21, Иванов — 77, Айртон — 78, Мелкадзе — 83, Гулиев — 90.

Удаления: Семенов — 63.

Голы: Адриано (пен) 7 — 0:1, Балай 9 — 1:1, Адриано 68 — 1:2, Глушаков 90+3 — 1:3.