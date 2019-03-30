Воронеж, 30 марта, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В в полном объеме выполнил программу в рамках первого полета. Об этом заявил генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин в интервью РИА Новости.

Allocer Макет Ил-112В

«Никаких серьёзных вопросов в ходе полёта (самолета Ил-112В) выявлено не было», — сказал Рогозин.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта с полосы Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) впервые в воздух поднялся новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В.

По последним данным, воздушное судно взлетело в 12:12 мск, а в 12:53 мск совершило плановую посадку.

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