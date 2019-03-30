Геленджик, Краснодарский край, 30 марта, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По предварительной информации, во время соревнований при прохождении трассы в районе горы Острая водитель экипажа не справился с управлением на крутом подъёме. В результате автомобиль перевернулся и пролетел по склону около 100 метров.

Водитель автомобиля погиб от полученных травм, штурман экипажа госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В данный момент угрозы его жизни нет.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что первый этап чемпионата России по трофи-рейдам стартовал в городе Геленджике Краснодарского края 29 марта. В соревнованиях принимают участие экипажи из более, чем 50 регионов России. Потерпевший крушение экипаж является действующим чемпионом Ростовской области по трофи-рейдам и обладателем кубка по дорожному ралли.