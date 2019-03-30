Красноярск, 30 марта, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Красноярский экономический форум (КЭФ-2019) сегодня, 30 марта, завершил свою работу.

Вадим Кофман, krskstate.ru КЭФ-2019

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, в мероприятиях форума за три дня приняли участие около 9 тысяч гостей, в том числе лидеры российского бизнеса, представители федеральных и региональных органов власти, эксперты из 60 регионов России и почти 30 стран мира. В работе форума участвовали более 350 спикеров.

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Уточняется, что в ходе КЭФ-2019 было подписано около 70 соглашений на общую сумму привлекаемых инвестиций более 600 млрд рублей.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, форум «подтвердил свою эффективность».

«Главный вывод, который мы для себя сделали — что Красноярский экономический форум продолжает быть востребованным и живет активной содержательной жизнью. Он и в дальнейшем послужит развитию Красноярского края и Сибири и по-прежнему будет заметен на форумном ландшафте страны», — резюмировал Усс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум-2019 проходил 28−30 марта в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск) в обновлённом формате Российского саммита конкурентоспособности.