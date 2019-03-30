Москва, 30 марта, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Международные организации и неправительственные структуры должны оказать давление на официальный Киев с целью прекращения произвола в отношении средств массовой информации (СМИ) на Украине. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Вновь призываем … продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении СМИ», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В частности, в МИД РФ напомнили о недавней высылке с Украины по решению СБУ журналистки Маргариты Бондарь, которую обвинили в «необъективном освещении общественно-политической ситуации в стране». Кроме того, отметили во внешнеполитическом ведомстве, только в 2018 г. с территории Украины были высланы восемь российских сотрудников СМИ.

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Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.

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