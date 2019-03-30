Вашингтон, 30 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании United Airlines, совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимого запаха на борту. Об этом 30 марта сообщает Fox News.

Eddie Maloney Boeing 737

Авиаборт вылетел из аэропорта Балтимор-Вашингтон и направился в Сан-Франциско. Но спустя некоторое время после взлёта самолёт был экстренно перенаправлен в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне из-за появившегося в салоне авиалайнера резкого запаха.

При этом некоторые пассажиры на борту самолёта начали жаловаться на проблемы с дыханием, тошноту, головные боли и боль в груди. Сам запах пассажиры описывали как «сильный запах топлива».

Самолёт благополучно приземлился в аэропорту имени Даллеса, где авиаборт уже ожидала бригада пожарных и медики. Все пассажиры были осмотрены медработниками. Семеро пассажиров были госпитализированы.

Сообщается, что, по словам одного из пострадавших, авиакомпания обещала оплатить все медицинские расходы, а пассажиры будут распределены на другие рейсы.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта, причина неприятного запаха на борту выясняется.

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