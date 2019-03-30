Лондон, 30 марта, 2019, 17:22 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Фулхэм» и «Манчестер Сити» на стадионе «Крейвен Коттедж» был разыгран матч 32-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:2 в пользу «горожан».

Sammy222fulham Стадион «Крейвен Коттедж»

На 5-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва открыл счет — 0:1. Через 22 минуты Серхио Кун Агуэро удвоил преимущество «горожан» после передачи Силвы — 0:2.

Статистика матча («Фулхэм"/"Манчестер Сити»)

Удары 3/22

Удары в створ ворот 0/8

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 4/7

Поданные угловые 0/11

«Манчестер Сити» набрал 77 очков и вернул себе первую строчку. «Фулхэм» с 17-ю баллами остался на предпоследнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Фулхэм»: Рико, Чемберс, Ле Маршан, Фосу-Менса, Кристи, Брайан, Сесеньон, Кэрни, Айите, Замбо, Бабел.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, де Брёйне, Сильва, Агуэро, Стерлинг, Силва.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Желтые карточки: Кристи — 67, Ле Маршан — 80.

Голы: Силва 5 — 0:1, Агуэро 27 — 0:2.