Санкт-Петербург, 30 марта, 2019, 17:20 — ИА Регнум. 89 любителей подлёдного лова были спасены с отколовшейся от берега льдины в Финском заливе. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Mchs.gov.ru Рыбаки на льдине

Сообщается, что рыбаки решили заняться подлёдной рыбалкой, несмотря на неоднократные предупреждения ГУ МЧС об опасности выхода на лёд.

Погодные условия поспособствовали расколу ледового покрова на воде и отрыву его от берега вместе с 89 людьми.

На помощь любителям экстремальной рыбалки было отправлено судно на воздушной подушке. Все оказавшиеся в опасном положении люди были сняты с льдины и благополучно доставлены на берег.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках четверых рыбаков, провалившихся под лёд в Балахне. К поисково-спасательной операции были привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники.