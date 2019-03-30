Калуга, 30 марта, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В Калуге первый заместитель директора — главный инженер филиала «Калугаэнерго» Владислав Острик представил программу реализации дорожной карты «Цифровая трансформация электросетевого комплекса Калужской области» на заседании региональной рабочей группы по обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

Как сообщила 30 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, дорожная карта калужских энергетиков была разработана на основании Соглашения с областным правительством, подписанного 14 декабря 2018 года. В рамках проекта предусмотрен значительный объем работ по реконструкции ВЛ 6−10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Также в распределительных сетях ведется внедрение дистанционно управляемых коммутационных аппаратов с построением активно-адаптивных сетей на базе вакуумных реклоузеров, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания.

Всего до 2022 года в распределительных сетях 6−10 кВ филиалом «Калугаэнерго» планируется установить 233 дистанционно управляемых коммутационных аппарата, 143 реклоузера, а протяженность воздушных линий электропередачи 6−10 кВ, выполненных проводом СИП, будет составлять 3052 км.

Еще одно важное направление цифровизации сети — внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, направленной на кардинальное решение проблемы незаконного потребления электроэнергии. До 2021 года в рамках проекта будет установлено 184 017 умных «счетчиков», что составит 59% от общего количества точек учета в калужском регионе. В результате реализации проекта затраты на покупку потерь сократятся на треть.

«Главная цель «цифровой трансформации» — создание эталонного электросетевого комплекса с применением цифровых технологий, обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей Калужской области, а также социально-экономическое развитие региона, снижение потерь электрической энергии, снижение издержек, улучшение показателей надежности энергосистемы», — сказал главный инженер филиала «Калугаэнерго» Владислав Острик.