Мадрид, 30 марта, 2019, 17:03 — ИА Регнум. 30 марта между коллективами «Хетафе» и «Леганес» на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Miguel303xm Стадион «Колозеум Альфонсо Перес»

Первый мяч в дебюте второй половины забил Майкл Сантос после передачи Хонатана Сильвы — 0:1. Через 34 минуты Хуанфран Морено удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча («Хетафе"/"Леганес»)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 3/5

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 15/24

Поданные угловые ¾

«Хетафе» с 46-ю баллами остался на 4-й строчке. «Леганес» набрал 36 очков и поднялся на 11-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Хетафе»: Сория, Даконам, Кабрера, Оливейра, Суарес, Портильо, Арамбарри, Максимович, Мата, Фулькье, Молина.

«Леганес»: Куэльяр, Бустинза, Сильва, Ньом, Тарин, Сиовас, Перес, Весга, Арнаис, Каррильо, Сантос.

Главный арбитр матча: Пабло Гонсалес Фуэртес.

Желтые карточки: Максимович — 17, Брэйтуэйт — 65, Суарес — 65, Каррильо — 68, Оливейра — 70, Даконам — 86, Фламини — 90.

Не забитые пенальти: Каррильо — 18.

Голы: Сантос 49 — 0:1, Морено 83 — 0:2.