Симферополь, 30 марта, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Из-за постоянных заходов кораблей Североатлантического альянса в акваторию Чёрного моря необходимо пересмотреть конвенцию Монтрё, регулирующую судоходство в черноморских проливах. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

«Все это (заходы военных кораблей НАТО) очевидное бряцание оружием, — сказал Гемпель. — Подобное поведение США в Чёрном море вызывает некое напряжение».

По его словам, конвенцию Монтрё нужно пересмотреть в плане сроков нахождения военных кораблей военного блока в Чёрном море, если ситуация в ближайшем будущем не изменится в лучшую сторону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корабельная группировка НАТО вошла в акваторию Чёрного моря 28 марта 2019 г. Наблюдение за действиями фрегатов ВМС Нидерландов, Канады и Испании осуществляется российскими кораблями «Иван Хурс» и «Василий Быков».

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